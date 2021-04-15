Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DHMİ Genel Müdürü Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DHMİ, hava trafik kontrol hizmetinde Avrupa birincisi! Euro Control verilerine göre 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Hava Trafik Merkezi, Avrupa’nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezlerini geride bırakarak birinci oldu" ifadelerini kullandı.



Paylaşımında 3 aylık süreçte Türk hava sahasında 139 bin 884 hava aracına hava trafik kontrol hizmeti verildiğini ifade eden Keskin, şunları aktardı:

"Pandemiye rağmen DHMİ Hava Trafik Merkezi’nin Avrupa çapındaki başarısına tanıklık eden istatistikler şöyle: DHMİ HTKM Ankara (Türkiye) ACC: 139 bin 884, Karlsruhe (Almanya) ACC: 128 bin 403, Maastricht (Hollanda) ACC: 120 bin 300, Londra (İngiltere) ACC: 93 bin 714, Paris (Fransa) ACC: 93 bin 12, Roma (İtalya) ACC: 49 bin 444, 1-7 Nisan haftasında ATC Merkezleri arasında Avrupa liderliğimiz sürerken, İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 651 uçuşla Frankfurt, Paris CDG ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak 1. oldu, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise, ortalama 422 uçuşla 5. sırada yer aldı. 7 Nisan günü THY ise 728 uçuşla Avrupa hava yolu şirketleri arasında açık ara önde iken, PGT 289 uçuşla beşinci sıraya yerleşti."



Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında Türk havalimanlarına iniş-kalkış yapan ve Türk hava sahasını transit kat eden hava araçlarına her türlü meteorolojik koşulda 7/24 saha kontrol hizmetini başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Keskin, "Covid-19 pandemisinin dünya havacılığı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen Avrupa’nın diğer merkezlerini geride bırakan Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 'Türk hava sahasının gözü, kulağı ve gökyüzünün güvenli sesi' olmaya devam ediyor. 'DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor!'" dedi.