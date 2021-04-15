Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan ile Bahçeli iftarda bir araya geldi
15.04.2021 - 21:06 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,mhp,bahçeli,
782980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782980.aspx
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