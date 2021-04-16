Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün kapatılan yayın organlarından “Today’s Zaman” yazarlarından İhsan Yılmaz bir internet sitesine verdiği röportajda, FETÖ’nün Türkiye’deki alışkanlıklarından vazgeçmediğini, Amerikan ordusuna da sözleşmeli okullar (charter school) üzerinden adam soktuklarını, bu gibi illegal faaliyetlerin ABD’deki tabanı gelecekte çok ciddi tehlikeye atacağını belirtti. Yılmaz, ilk defa 2017’de haberi olduğu ABD ordusuna sızmaya yönelik “hususi hizmet” yapılanması iddiasını 2019’da ABD’den gelen üst düzey bir örgüt yöneticisinin doğruladığını anlattığı röportajda, şunları söyledi: İki yıl kadar önce Amerika’dan bir ziyaretçim geldi. Dedim ki, bunlar nasıl tipler, Charter School üzerinden Amerikan ordusuna adam sokuyorlar. Türkiye’de bu işi yapmaya alışmışlar, Amerika’ya gitmişler orada da bu işi devam ettiriyorlar. Sivil birisi 20 yıldır Amerika’da ama bakıyorsunuz, Türkiye’de Adil Öksüz ne iş yaptıysa onu yapmış. Hatta Amerika’ya gittikten sonra bile Adil Öksüz gibi eski talebeleri üzerinden o işleri yapmaya devam etmiş.