İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.