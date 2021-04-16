İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Çantasında 2,5 kilogram kokain ile yakalandı
16.04.2021 - 08:29 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 08:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : kütahya,kütahya uyuşturucu,
783057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783057.aspx
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