MSB: Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 terörist yakalandı
16.04.2021 - 11:18 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
783094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783094.aspx
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