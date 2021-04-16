Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Maltepe Belediyesi zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.