Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, doçentliğe başvuran adayların sayısındaki artışın getirdiği iş yükünü hafifletmek, farklı doçentlik alanlarının doçentlik komisyonunda daha geniş temsilini sağlamak ve aday başvuru dosyalarını komisyon üyelerinin daha nitelikli değerlendirmesine fırsat sağlamak amacıyla Doçentlik Komisyonu üye sayısının 21'e yükseltildiği bildirildi.

Yönetmelikle daha önce ÜAK tarafından 3 yıllığına seçilen komisyon üyelerinin görev süresinin 2 yıla düşürüldüğü ve görev süresini tamamlayan üyenin "performansa dayalı olmak üzere" ÜAK Yönetim Kurulu kararıyla yeniden 2 yıl görevlendirilebilmesine imkan tanındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyon toplantılarına katılımlarda devamlılığın sağlanmasına yönelik sorunlar yaşanmaması amacıyla herhangi bir sebeple üst üste 3 toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde en az 5 kez toplantıya katılmayan üyenin, komisyon üyeliğinin kendiliğinden sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır. ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak 'alt komisyonlar' kurulabilmesi imkanı tanınmıştır."