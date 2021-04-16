Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 289 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 320’a yükseldi. Toplamda 43 milyon 148 bin 200 test yapıldı. Bugün yapılan 320 bin 78 test yapılırken, 63 bin 82 yeni vaka sayısı, 2 bin 915 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 150 bin 39 olduğu, bugün iyileşen 56 bin 510 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 591 bin 550’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 205 olduğu açıklandı.