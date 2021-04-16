Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Kur’ân kurslarının kapatılması yönünde karar aldı. Bu karara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, şunları kaydetti: KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’ân kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye’nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli.