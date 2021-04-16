Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de görevi başında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Günaydın için başsağlığı mesajı
16.04.2021 - 22:25 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a rahmet diledi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,şehit,
783231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783231.aspx
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