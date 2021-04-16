Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de görevi başında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.