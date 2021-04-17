Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Ankara Başsavcılığı tarafından 104 emekli amiralin kaleme aldığı bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor. On dört amirali kapsayan ilk gözaltı dalgasında dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde bazı isimlerin de bildirinin hazırlanmasına katkı sunduğu bilgisine ulaşılmıştı. Savcılık, bu bilgiyle soruşturmayı derinleştirdi. Özellikle ilk operasyon dalgasında dijital materyaller ve WhatsApp grubu üzerinden yapılan yazışmalar incelendi. İncelemeler sonucunda, bildirinin hazırlık sürecine katkı sağlayan yeni isimler tespit edildi. Bu kapsamda yedi isim için dün sabah düğmeye basıldı.

Ankara Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerinde arama el koyma işlemi gerçekleştirirken, kişilere de ifadeye gelmeleri tebliğ edildi. Bir önceki operasyonda olduğu gibi gözaltı işlemi gerçekleştirilmedi. Yaşları ve korona virüs sebebiyle gözaltına alınmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. İfadeye çağrılan isimler şunlar: Emekli amiraller; Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan. TESUD, Millî Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden, “104 amiralin bildirisini kınadılar” şeklindeki açıklamasını reddederek, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” açıklamasını yapmıştı. Şüphelilerin, 22 Nisan’da Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade vermesi bekleniyor.