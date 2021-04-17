2017’de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1.250 newton seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1.342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoru kırdı. 5.000 fit irtifada ses hızının yüzde 90’ına ulaşan TEI-TJ300, marş motoruna ihtiyaç olmadan rüzgâr etkisi ile başlayabilme özelliğine sahip.
Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı
17.04.2021 - 06:54 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, bir yandan açık veya örtülü ambargolarla mücadele ederken diğer yandan da öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kullanarak yerli ve millî çözümler geliştiriyor. Yürütülen bu çalışmalardan biri de Türkiye’nin ilk ‘Orta Menzilli Füze Motoru’ olan TEI-TJ300.
Etiketler : yerli füze motoru,
783284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783284.aspx
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