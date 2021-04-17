Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1.250 newton seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1.342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoru kırdı. 5.000 fit irtifada ses hızının yüzde 90’ına ulaşan TEI-TJ300, marş motoruna ihtiyaç olmadan rüzgâr etkisi ile başlayabilme özelliğine sahip.