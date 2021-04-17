Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 'Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Değerlenlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla kısıtlamada dışarı çıkmaları hakkında "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz" dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Soylu, "Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler" dedi.

"KİMSENİN GENEL BİR MUAFİYETİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir" diyen Soylu, "Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.