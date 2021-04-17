Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Suriyeli ünlü ilahiyatçılardan Prof. Dr. Mustafa Müslim yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi PKK'nın Suriye elebaşılarından Salih Müslim olmasına rağmen terör örgütüne karşı büyük mücadele yürüten 81 yaşındaki Mustafa Müslim 8 yıl önce PKK ve rejimin baskılarından kaçarak Gaziantep'e yerleşti. Kurduğu el-Zehra Üniversitesi'nde dersler veren Mustafa Müslim aynı zamanda okulun rektörlüğü görevini yürütüyordu. Türkiye gazetesine konuşan oğlu Usame Müslim Şeyh Mustafa'nın 5 gün önce Gaziantep Abdulkadir Yüksel Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve bugün sabah saatlerinde son nefesini verdiğini söyledi.

Mustafa Müslim'in Suriye ve Türkiye'de yürüttüğü eğitim faaliyetlerinde binlerce genç yetiştirdiği ve özellikle İlahiyat alanında çok sayıda eser verdiği belirtiliyor.