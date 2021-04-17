Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halktv'ye konuşan İlhan Kesici, "Sizin tahmininiz var mı, gerçekten kaybolduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna itiraf niteliğinde bir cevap verdi.

"KONUŞURSAM SORUMUZU KIRMIŞ OLURUM"

Kesici, "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bilgimiz dersek olmaz, tahminimiz dersek olur. Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye geldi, nereye gitti. Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Girersin Merkez Bankası'nın bilançosuna okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür. Her iş devletin kaydı altındadır." diye konuştu.

DSP'li Masum Türker de günlerde katıldığı bir programda, "Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv” şeklinde konuşmuştu.

“Türkiye'nin kaybolan rezervi yok!” diyen Türker “Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz dış çevreler tarafından da hedef alındı” açıklamasında bulunmuştu.