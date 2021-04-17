Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Naymansoy, engelli çocuklar hakkında yazdığı kitabın giriş bölümünde “engelli” kelimesinin tanımını vermek isterken karşılaştığı ifadenin değiştirilmesi için aralık ayında Türk Dil Kurumu'na (TDK) bir dilekçe yazdı, ancak aradan zaman geçmesine rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine bu kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e başvuru yapan Naymansoy, bu kez amacına ulaştı ve Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında yer alan “Güncel Türkçe Sözlük”te “engelli” sözünün ikinci anlamı değişti. Buna göre önceden “engelli” sözünün ikinci anlamı olarak belirtilen “Vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü” ifadesi yerine “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri çeken kimse” ifadesine yer verildi.

TDK'dan cevap alamadı, CİMER'e başvurdu

Konuyla ilgili süreci anlatan Eskişehir doğumlu araştırmacı yazar Günseli Naymansoy, 2020 yılının aralık ayında TDK’ya ilettiği dilekçeye cevap olarak “İlk toplantıda durumun değerlendirileceği”nin söylendiğini belirtti. Şubat ayına gelindiğinde TDK’dan halen bir cevap alamayan Naymansoy, bu kez ikinci bir başvuru yaparak sonuç hakkında bilgi istedi, ancak bu isteğine de TDK’dan bir cevap gelmedi. Naymansoy, “Şubat ayında yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamayınca bu defa durumu CİMER’e iletme kararı aldım. 16 Nisan tarihinde CİMER’den cevap geldi. Cevapta; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından ‘Sözlükteki “engelli” sözünün ikinci anlamı Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolunun toplantısında görüşülmüş ve yapılan yeni düzenleme Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında yer alan ‘Güncel Türkçe Sözlük’e yansıtılmıştır’ cevabının verildiği bildirildi. İnternetten kontrol ettiğimde yeni tanımın ‘Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri çeken kimse’ şeklinde değiştirildiğini gördüm” diye konuştu.

"Elimden geleni yaptığım için vicdanen rahatım"

Kendi önerisinin daha insanca olduğunu düşündüğünü belirtirken, yenilenen ifadenin ilk halinden daha kabul edilebilir olduğunu söyleyen Naymansoy, “Bu konuda bilgi verdiğim sivil toplumdan ve engelli derneklerinden destek almış olsaydım daha iyi bir sonuca ulaşabilirdik. Ama ben bireysel olarak elimden geleni yaptığım için vicdanen rahatım” sözlerini kullandı.