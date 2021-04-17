Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğur "Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi”, "İçimin bir köşesi cız etmişti, 'benim ne işim var' diye", "Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatam idi" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepki geldi. Kalın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Sözü yormadan… İlk iki gün Erhan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. “Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin” dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

Fakat üçüncü gün –belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm.

Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı” ifadelerini kullandı.