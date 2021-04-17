Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kızımız, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde birinci oldu. Başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.