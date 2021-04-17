Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kızımız, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde birinci oldu. Başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.