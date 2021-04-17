Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kızımız, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde birinci oldu. Başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, İtalya'da birincilik elde eden paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı
17.04.2021 - 22:28 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
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