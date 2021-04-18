Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çerçevede 41 milyar dolar, 2020 yılının ödemeler dengesi açığını kapatmak için kullanıldı. 45 milyar dolarla, cari işlemler dengesindeki açık kapatıldı. En az 50 milyar dolar da, şirketler ve hane halkı tarafından talep edildi. Bu para, Türkiye’nin uluslararası rezervleri içerisinde; reel sektör, finans sistemi ve hane halkının döviz varlığı olarak durmaya da devam ediyor.

Geçen hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarına rağmen, CHP, finansal cehalet ve siyasi popülizm ile hâlâ “TCMB’nin 128 milyar doları nerede” diye sormaya ve buradan algı operasyonunu yürütmeye devam ediyor.

Ancak son olarak CHP’li İlhan Kesici’den itiraf gibi açıklama geldi. ‘Kayıp rezerv’ iddialarının yalan olduğunu beyan eden Kesici, “Bütün detaylar Merkez Bankasının bilançosunda var. Girersin, bakarsın, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, her şey görülür. Hepsi devletin kaydı altındadır. Para kaybolmaz, onu söyleyeyim. Ama bunlarla ilgili bir şey söylersem, bizim soruyu (128 milyar dolar nerede?) kırmış olurum” dedi.

BASKI GELİNCE ÇARK ETTİ

İlhan Kesici, bu itiraflarından sonra CHP’den tepki görünce kendini yalanlayan bir tweet attı. Paylaşımında “Partimle ve Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim. Bu vesileyle aynı soruyu soruyorum: 128 milyar dolar nerede?” ifadelerini kullanan Kesici, büyük tepki çekti.