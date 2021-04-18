Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yıl dönümünde anılıyor. Semra Özal da Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden biri olan eşi Turgut Özal kadar renkli bir kişiliğe sahipti. Türkiye ilk kez "First Lady" tanımını onunla öğrendi. Turgut Özal'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son anlarını, ölümünün 28. yılında anlattı. Semra Özal, 39 yıl aynı yastığa baş koyduğu Turgut Özal'ın, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurduğunu söyledi. Turgut Özal ile aynı yerde çalıştıklarını, bu şekilde tanışıp evlendiklerini aktaran Özal "Turgut Özal, çok iyi bir insan, çok iyi bir eş ve de çok iyi bir babaydı. Hiç kimseyi kırmazdı, çok yumuşak huylu, anlayışlı bir insandı. Çok sevecendi, çocuklar ondan çok benden çekinirdi" diye konuştu.

Turgut Özal'ın yoğun çalışmasına rağmen eve pek iş getirmediğini anlatan Semra Özal, bazen vatandaş olarak kendisinin de fikirlerini sorduğunu belirtti. Eşinin son derece hoşgörülü olduğunu dile getiren Özal "Medyada kendisine yönelik eleştirilere hiç aldırmıyordu. Eleştirilere o kadar açıktı ki kendisi ile ilgili karikatürlerin orijinallerini isteyip, duvarına asardı" dedi. Kendisinin ön planda olmasının eşini hiç rahatsız etmediğini belirten Özal "Hatta beni hep desteklerdi. 'Eleştirilere aldırma, bildiğin yolda ilerle' derdi" şeklinde konuştu.

GEREKLİ MÜDAHALE YAPILAMADI

Turgut Özal'ın vefatına ilişkin Semra Özel şunları söyledi: O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu. Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta 'Özal geliyor' denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlığının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı.

'SİYASETE GİRME' DERDİM

Ölüm nedeni ile ilgili iddialardan sonra tekrar mezarı açıldı ve tahlil yapıldı. Maalesef zehir bulundu ama nasıl verildi, kim verdi bilenemediği için o konu öylece kaldı. Geriye dönme fırsatım olsa 'siyasete girme' derdim. Siyaset, çok zor ve nankör... Yaptığınız iyi şeyler de gün geliyor inkâr ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem. Yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Ona olan özlemi anlatmak çok zor. Türk halkının büyük bir bölümü yaşarken de onun kıymetini bildi, gereken değeri verdi. Ancak bir kısmı öldükten sonra onu anladı ve takdir etti.

Erdoğan, Özal için Kur'ân-ı kerim okudu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle anıldı. Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'ân-ı kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu. Törene

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.