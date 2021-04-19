Şentop, Twitter hesabından yaptığı ve Sayit'in fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Avrupa Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Kayra Sayit’i gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Kayra." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i tebrik etti
19.04.2021 - 00:30 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı.
Etiketler : Meclis Başkanı Mustafa Şentop,
783775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783775.aspx
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