Şentop, Twitter hesabından yaptığı ve Sayit'in fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Avrupa Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Kayra Sayit’i gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Kayra." ifadelerini kullandı.