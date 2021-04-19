Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunDU.

Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik.Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını hizmete almış olacağız."

Kanal İstanbul

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilşkin, "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak" değerlendirmesinde bulundu.