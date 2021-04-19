Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amirallerin gece yarısı yayınladıkları ve hükümeti hedef aldıkları bildiri için "Montrö’yü araç olarak kullandık" ifadesini kullandığı belirlenmişti.

Bildiriyi kınamak kınanmalıymış

Selçuk "Bildiri, yorumu gerektirmeyecek denli, bilimsel ve hukuksal deyişle “açık ve seçik”tir. Kurnazlık, ikiyüzlülük gibi ahlaksal saptırmalardan da hiçbir iz yoktur bildiride. Mertçe kaleme alınmıştır. Buna karşılık, kendinden menkul çarpıtmalarla metnin anlamından ve bağlamından koparılması, hiç de masum bir duruş değildir. Tam tersine kınanası bir tutumdur" ifadesini kullandı.

15 Temmuz tecrübesinden bahsetmedi

"Bildiriyi lütfen yeniden okuyalım ve art düşüncelerden arınarak kendimize soralım: Bu bildirinin ruhu nedir? Yanıtı şudur: Ülkenin geleceği kaygısıyla yapılan öneriler" diyen Eski Yargıtay Başkanı, 27 Nisan ve 15 Temmuz bildirilerini görmezden gelerek "Demokratik ülkelere bakalım. Oralarda her Allah’ın günü bu türden bildiriler sık sık dağıtılır. Kimse de sesini çıkarmaz" dedi.

Bildirinin gece yarısı yayınlanmasından ve "Türk Milletine" diye başlamasında mahsur görmeyen Selçuk, aksini söyleyenleri kurnazlık ve ikiyüzlülükle suçladı. Selçuk, bildiriyi yazanların anayasal hakkını kullandığını savundu.

Zaman zaman demokrat çıkışlarıyla tanınan Selçuk'un kesin ifadelerle bildiricileri desteklemesi şaşkınlığa yol açtı.