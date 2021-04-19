Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturma genişletiliyor.



Bu kapsamda CHP'li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Parti'li Yozgat Yerköy, 2019 yılında kayyum atanan HDP'li Şanlıurfa Suruç ve AK Parti'li Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi.



Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlık Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.



Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde başlayan pasaportlu firar vakasının benzeri Elazığ’ın üç ilçesinde, Yalova'nın Koru Belediyesi'nde yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Tokat Erbaa, Şanlıurfa Ceylanpınar, Ağrı Doğubeyazıt, Kırşehir Belediyelerinde firar girişiminin fark edildiği belirlenmişti.

İçişleri Bakanlı skandalların patlamasının ardından belediyelere hizmet pasaportu vermenin durdurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 16 Nisan 2021 tarihli yazısıyla suistimallerin önlenmesi amacıyla, tedbirleri artırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur" denildi.