Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: 55 yaş üzerine aşılama başladı
19.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakan Koca, bugün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Koca,
783954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783954.aspx
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