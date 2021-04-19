Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.



Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.