Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;
“Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı
20.04.2021 - 01:13 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
784024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784024.aspx
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