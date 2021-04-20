Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere gri pasaport sağlandığı, yurt dışına çıkış yapan kişilerden bazılarının dönmediği ortaya çıkmış ve durum tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmış, iddiaları araştırmak üzere bir de Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti. Bakanlık tarafından başlatılan, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturma genişledi. Bu doğrultuda CHP’den dört, İyi Parti, HDP ve AK Parti’den birer olmak üzere toplamda yedi belediyenin daha tespit edildiği aktarıldı.

CHP’DEN 4 BELEDİYE

Soruşturmanın detaylarına gazetemiz ulaştı. Edinilen bilgilere göre Balıkesir’in CHP’li Gömeç Belediyesi bu yıl 43 kişiyi yurt dışına gönderdi ve bunlardan 23’ü geri gelmedi. Yine, Adıyaman’ın CHP’li Gölbaşı Belediyesi pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 103 kişiyi yurt dışına gönderirken, bunlardan da 58’i geri dönmedi. Aynı şekilde geçtiğimiz sene Denizli’nin CHP’li Bozkurt Belediyesi’nin yurt dışına gönderdiği 48 kişiden 34’ü dönmedi. Soruşturmada, Burdur’un CHP’li Yeşilova Belediyesindeki rakamlar dikkat çekici. 2018’de düzenlenen bir program kapsamında 324 kişinin yurt dışına gittiği, bunlardan sekizinin dönmediği tespit edildi.

İYİ PARTİ VE HDP DE VAR

Yozgat’ın İyi Partili Yerköy Belediyesi’nden de 2019 yılında 12 kişinin gittiği bunlardan sekizinin geri dönmediği belirlendi. Ayrıca, Şanlıurfa’nın HDP’li Suruç Belediyesinde de İl Genel Meclis üyesinin 2019’da kendisi, eşi ve dört çocuğu için bir program düzenleyerek yurt dışına kaçtığı ve geri gelmedikleri öğrenildi.

DANS, KÜLTÜR TURU ADI ALTINDA…

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı: “Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor. Belediyelerin ‘dans (folklor) gösterisi’, ‘kültür turu’, ‘gençlik programları’ adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi. Bakanlığımızca belediyelere imkân sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahallî idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.”