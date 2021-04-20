Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam hareketli ve balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, üst seviye koruma, istihbarat altyapısı ve hareketliliği ile güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılayacak. NATO tatbikatlarına ev sahipliği yaparak, yabancı yetkilerden de büyük takdir toplayan üs, yalnızca balistik tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda askerler için iletişim ve veri aktarımı olanakları ve ofis alanı kullanımı sunuyor. Tam donanımlı konteyner EN 1063 standardında tanımlanan en üst seviye olan 7,62x51 milimetre kalibrelik zırh delici mühimmata karşı koruma oluşturuyor. Beş bin metrekarelik bir alanı kaplayan, 10 konteynerle bağlantı kuran çadırların tamamı uygun teçhizatla 15 dakikadan az sürede kuruluyor. En yeni ısıtma, iklimlendirme ve iletişim sistemleriyle askerî personele yüksek yaşam standardı sunuluyor. Sınır ötesi taşıma sağlayabilecek kapasitede mobiliteye sahip balistik korumalı üs, bu özelliğiyle Türk askerinin bulunduğu farklı coğrafyalarda da görev yapabiliyor.