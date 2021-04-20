Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda gündem oluşturan haberlerin ardından MHP'de flaş bir istifa geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifa ettiğini duyurdu. MHP'li Durmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.