Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: VALLAHİ SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ

Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLERİ ÇOK BEKLERSİNİZ

Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır.

Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak.

Siz kim oluyorsunuz ki sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes’in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve işbirliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BUYRUN GELİN, BİZ BURADAYIZ

Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.