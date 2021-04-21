Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’ya silah ihraç eden şirketler arasında dördüncü sıraya yerleşen SYS, Güney Amerika’da Brezilya, Güneydoğu Asya’da ise Endonezya ve Malezya pazarına göz dikti. 2021 yılında bu pazarlara odaklanmayı planlayan SYS, Brezilya pazarında sivillere silah satışı için harekete geçti. Hafif silah kategorisinde dünyanın 7’inci büyük üreticisi olan firma, 1 dakikada yaklaşık 1 tabanca üreterek üretimdeki gücünü dünyaya kanıtlıyor. SYS’nin yıllık tabanca üretimi 400 bin adedi bulurken buna ilave olarak yılda 3000 adet 12,7 mm ağır makinalı tüfek üretebiliyor. Üretiminin yüzde 95’ini dünyanın 5 kıtasındaki 68 ülkesine ihraç eden şirketin halen 2,5 milyon adetten fazla Canik marka silahı aktif görevde.