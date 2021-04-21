Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi
21.04.2021 - 11:10 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
784479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784479.aspx
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