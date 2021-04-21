Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulunu da teşkil ederek, Genel Merkez organlarının yönetim süreçlerini tamamladıklarını belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında, gençlerle, partiyi ve ülkeyi geleceğe taşıyacak yol haritasını konuştuklarını dile getiren Erdoğan, her yönetim organı gibi Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulunun da, AK Parti'ye her bakımdan en çok katkıyı yapacak kişilerden oluşması için gayret ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "İnşallah bu kardeşlerimiz, tüm vakitlerini Gençlik Kollarımızın gelişmesi, büyümesi, ülkemizin tüm gençlerine ulaşması için kullanacaklardır." diye konuştu.

Yeni bakan atamaları

Dün gece, hem bir bakanlığı ikiye böldüklerini hem de toplamda 3 yeni bakan ataması yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Artık, Genel Merkezimizle, Meclis Grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik." diyen Erdoğan, bugünlere kolay gelinmediği gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.

"Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi, bu 20 yıldır"

AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettikleri 2001 Ağustos ayından bugüne kadar nice büyük engelleri başarıyla geçtiklerini, nice badirelerin üstesinden geldiklerini, nice eserlere ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, "Geride bıraktığımız 20 yıla yaklaşan döneme baktığımızda şunu görüyoruz: Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi, bu 20 yıldır." dedi.

Türkiye büyüdükçe, karşısına çıkan sorunların, tuzakların, maruz kaldığı saldırıların çapının da büyüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlayınız… Türkiye, sanayide dışa bağımlı olduğu dönemlerde, tedarikteki en küçük bir aksilik, savunması dahil her alanda ülkenin tökezlemesine sebep oluyordu. Ticaretimizin derinliğinin sığ olduğu dönemlerde, distribütörlük dışında yatırıma ve üretime dayalı uzun vadeli girişimlere cesaret edilemiyordu. Tarımımızın sadece kendimize yeterli olmasıyla övünürken, niçin bu alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer almadığımız sorusu akıllara dahi gelmiyordu. Turizm potansiyelimizi gerçek anlamda ancak bizim teşvik ve destek politikalarımızla, bölgesel ve küresel kültür diplomasimizle değerlendirebildik. Ülkemizin, çok küçük dalgalanmalar karşısında bile hem siyasi, hem ekonomik krize girme riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemler geçirdik.

Milletimizi çeşitli sosyal fay hatları üzerinden bölme, birbiriyle çatıştırma girişimlerine şahit olduk. Mesela 1970’li yıllarda ideolojik kamplaşmalar, meşrep farklılıkları üzerinden kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar. Aynı şekilde 1990’lı yıllarda aynı oyunu kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdüler. Bu arada ekonomiyi de hiç boş bırakmadılar. Sadece birkaç milyar dolarlık bir spekülasyonla, üstelik de dünyada bunu tetikleyecek herhangi bir gelişme yokken, 1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sürüklediler. Aradan çok geçmeden, bu defa 2001 yılında, kendi iç dinamiklerimizi kullanarak, yeni bir krizi başımıza musallat ettiler. Ey Kılıçdaroğlu, şöyle hafızanı bir yokla bakalım varsa... Gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’e çıktığı, 20 bankaya el konup milyarlarca dolarlık zararın tamamının millete fatura edildiği bu dönemin baş aktörleri, şimdi bize karşı kampanya yürüten CHP yöneticileriydi. AK Parti olarak işte böyle bir Türkiye’yi devraldık."

'Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük." dedi.

"Ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.

Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi yanlış olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar."

Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor."

Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşabilirsiniz.

Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse, bunun yolu çok kolay. CHP'nin içinde, az buçuk bilanço okumayı bilenler varsa, Merkez Bankası, BDDK ve Strateji Bütçe Başkanlığımızın herkese açık olan internet sitelerindeki verilere bakarak, bu hesabı kolaylıkla çıkartabilirler.

CHP Genel Başkanı dün çıkmış, 'Bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı' diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde, bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor."

'128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir'

Erdoğan, "Son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak, tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı." dedi.

"Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır. Buna rağmen ülkemiz, talebin hepsini de karşılamayı başarmıştır." diyen Erdoğan, "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan da bizdik. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük; o günler geldiğinde de kullandık. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da hazineye aktarmıştır."" dedi.

Erdoğan, "Eğer biz döviz üzerinde yoğunlaşan talebi tereddütsüz karşılamamış olsaydık, yani kontrolü ele almasaydık, işin ucunun nereye kadar varabileceğini, 1994 ve 2001 krizlerine bakarak az çok görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

'Ortada bu ülkeye ve millete yönelik aleni bir ihanet, aleni bir saldırı, aleni bir hançerleme var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF komiserleriyle otel lobilerinde yaptıkları gizli görüşmelerin gayesinin de Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar vesayetten darbeye, terörden uluslararası baskıya kadar her konuda heveslerini kursaklarında bıraktık, inşallah ekonomide de heveslerini kursaklarında bırakacağız." dedi.

"Bunların ceddi de, rahmetli Menderes’in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın gayreti içindeydiler. Kim onlar? CHP’nin ceddi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hakikatler apaçık ortadayken, Türkiye'nin itibarını düşürmek, kredibilitesine zarar vermek, yatırımcıların güvenini sarsmak için yürütülen '128 milyar dolar nerede' kampanyasını siyasi muhalefet saikiyle açıklamak mümkün değildir. Ortada bu ülkeye ve millete yönelik aleni bir ihanet, aleni bir saldırı, aleni bir hançerleme vardır."

Erdoğan, "Türkiye'yi inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bu ülkede; ekonomiyi şahlandıracak olan da yatırımları artırarak sürdürecek olan da demokrasiyi geliştirecek olan da insanlarımızı hayallerine kavuşturacak olan da velhasıl umudu yaşatacak olan da biziz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş, ne de heba edilmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Erzincan Havalimanı'na merhum Yıldırım Akbulut'un adının verileceğini söyledi.