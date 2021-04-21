Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.
Nutuk dağıtımı engeline MEB'den soruşturma
21.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyaya yansıyan 'Nutuk' eseriyle ilgili yazışmaları konusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,Nutuk dağıtımı engeli,
784505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784505.aspx
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