İçişleri Bakanlığı, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek."
23 Nisan'da sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
21.04.2021 - 22:31 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek."
Etiketler : 23 nisan,
784659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784659.aspx
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