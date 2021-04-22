Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül’ü kutluyorum. Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül’ün Tokyo 2020 Olimpiyatlarında da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”