Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti’nin 24 Mart’ta yapılan kongresi ile beklenen kabine değişikliği önceki gece gerçekleşti. 2 bakan görevden alındı, bir bakanlık ikiye bölündü, üç yeni isim kabineye girdi. 16 olan bakanlık sayısı da 17’ye çıktı. Resmî Gazete’nin önceki günkü mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak, yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Zehra Zümrüt Selçuk’un yürüttüğü göreve iki ayrı isim atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, son kongrede AK Parti MKYK üyeliğine seçilen hukukçu Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin atandı.

SINIRLI DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORDU

Kulislerde bir süre, kabinede kapsamlı bir değişiklik olabileceği konuşulmasına rağmen, son günlerde bu değişimin 2-3 bakanla sınırlı kalacağı görüşü ağır basmaya başlamıştı. Değişim de bu beklentiler doğrultusunda oldu. Uzun süredir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tek çatı altında yürütülmesinin doğru olmadığı belirtiliyordu. Cumhurbaşkanlığında yapılan çalışmada da bu bakanlığın iki ayrı bakanlık şeklinde yürütülmesinin daha doğru olduğu sonucuna varıldı. Kulislerde, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının da bölünmesi konuşuluyordu. Ancak bu konuda bir adım atılmadı. Değişiklikler özellikle de görevden alınan bakanlar, kulislerde ‘sürpriz’ olarak değerlendirilmedi. Zehra Zümrüt Selçuk’un İstanbul Sözleşmesinin feshi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığına düştüğü konuşuluyordu. Selçuk’un ismi kulislerde uzun zamandır değişecek bakanlar arasında sayılıyordu. Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan’ın adı da ‘Şirketinin kendi Bakanlığına dezenfektan sattığı’ iddiasından bağımsız olarak, değiştirilmesi ihtimali olan bakanlar arasında geçiyordu.

ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

Kabine değişikliğine ilişkin kararname Resmî Gazete’de yayınlanmadan önce, yeni isimlere ‘Bakan olarak atanacakları’ bilgisinin verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildikten sonra oluşturulan kabinede, birçok isim bakan olduğunu ‘basın aracılığı’ ile öğrenmişti. Bu kez, bakan olarak atanan isimlerin önceden bilgilendirildikleri öğrenildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, dün AK Parti grup toplantısına gelirken, “AK Parti’de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazır olmak gerekir. Biz de her zaman her türlü göreve hazırlıklıydık. Öncesinde de bakanlığımla ilgili bilgim vardı. Sayın Cumhurbaşkanı benimle paylaştı” dedi.

AK PARTİ’NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Yeni atanan bakanlardan Vedat Bilgin, 25 ve 26’ıncı dönemde AK Parti’den milletvekili seçilmişti. Bu dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili görevini yürütüyordu. Çalışma Bakanlığına getirilen Bilgin’in, salgın sürecinde çalışma hayatına ilişkin alınan birçok kararda etkili olduğu konuşuluyordu. Aile Bakanlığına getirilen Derya Yanık ise 24 Mart’ta yapılan büyük kongrede AK Parti MKYK üyesi seçilmişti. Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş’un da Grup Başkanvekilliği görevinden alındıktan sonra kabineye gireceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bakan olması nedeniyle anayasa gereğince Muş’un milletvekilliği sona erdi. Böylece, AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 288’e düştü.

"HEDEFİM ÇALIŞMALARI DAHA İLERİYE TAŞIMAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var; o da Türkiye’de kadın, erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek için kadınlarla alakalı özellikle politikaların, stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın geçmiş hükûmetler döneminde de gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Benim de hedefim bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Biz Türkiye’de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım.

"AMACIMIZ 84 MİLYONUN REFAHINI YÜKSELTMEK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

AK Parti’de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanı’mız benimle paylaştı. Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. Yapmak istediklerimiz çok. Zaman, her zaman çok fazla değil. Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi ve inkişafı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek. Bütün gayretimiz, çabamız bu yönde olacaktır.