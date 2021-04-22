Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya II Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama karan bulunan bir şahsa yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, M.V isimli şahıs Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs M.V çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan M.V'nin 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi.