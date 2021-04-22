Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, toplantıda Kurul üyeleri, "yeni Anayasa", "anti-demokratik girişimler" ve "sözde Ermeni soykırımı iftirası" konuları üzerinde fikir teatisinde bulundu.

Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'a, Allah'tan rahmet diledi.

Yeni ve sivil bir Anayasa'nın, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa'nın, Türkiye'nin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirdi.

"Demokrasiyi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini" belirten Kurul üyeleri, Türkiye'nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin, siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurguladı.

Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan'ın, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda, Cumhuriyetin 100. yılını, darbe anayasasıyla değil, milletin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade ederek, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, milletin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Milli iradeye sahip çıkarak, demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.