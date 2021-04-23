Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanı Üçlü Toplantısının ardından ortak açıklamaya imza koydu. Bakanlar daha sonra Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanı Üçlü Basın Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasında Bükreş’te olmaktan memnuniyet olduğunu ifade ederek, Romanyalı mevkidaşı Bogdan Aurescu’ya teşekkür etti. Dün katıldığı Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. yıl dönümü konferansına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Bu üçlü toplantı 9 yıl önce vizyoner bir girişimle kuruldu ve gelecek yılki toplantıyı Türkiye’de yapacağız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Romanya ilişkilerinin tüm bölge için örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Bugün gerçekleştirilen görüşmede son NATO Dışişleri Bakanları ve Haziran’da yapılacak Liderler Zirvesinin ele alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenim gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna’da ve çevresindeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan ve NATO Zirvesi gibi konularının da ele alındığını sözlerine ekleyerek Bakan Çavuşoğlu, işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.