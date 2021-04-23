Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesajında önemli uyarılarda bulunan Küçük Bakan şunları söyledi: "Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizin ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. Bunu ben de istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz, okulumuz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe temizlik kurallarınıza uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum."

Küçük bakan arkadaşların 23 Nisan'ını da kutlamayı ihmal etmedi.