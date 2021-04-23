Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biden’in seçilmesinden beş ay sonra gelen görüşme iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Haziran'da NATO Zirvesi'nde görüşme kararı alındığı duyuruldu.

ABD basını, Biden'ın cumartesi günü 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğini belirtmişti. Konunun da gündeme geldiği tahmin ediliyor.