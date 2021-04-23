Biden’in seçilmesinden beş ay sonra gelen görüşme iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.
Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Haziran'da NATO Zirvesi'nde görüşme kararı alındığı duyuruldu.
ABD basını, Biden'ın cumartesi günü 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğini belirtmişti. Konunun da gündeme geldiği tahmin ediliyor.
Erdoğan ve Biden telefonda görüştü: 5 ay sonra ilk temas
23.04.2021 - 21:12 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasım ayında ABD Başkanı seçilen ve Ocak ayında göreve başlayan ABD Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görülmesi gerçekleştirdi.
Biden’in seçilmesinden beş ay sonra gelen görüşme iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.
Etiketler : erdoğan,biden,görüşme,
785118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785118.aspx
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