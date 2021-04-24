Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

104 emekli amiralin kaleme aldığı bildiriye ilişkin yürütülen soruşturmanın, ikinci dalgasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yedi isimden ikisinin ifadelerine ulaşıldı.

Yönetimden uzaklaştırılan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan, metinden ne zaman haberinin olduğuna ilişkin sorulara, “Benim bu duyurudan sosyal medya mecralarında yayımlanana kadar hiçbir bilgim yoktu” şeklinde cevap verdi. Çalışkan’ın bazı emekli amirallerle, emekli Büyükelçilerin Montrö çerçevesinde kaleme aldığı duyuruya dair yazışmaları tespit edilmişti. Bu bildiriye destek verip vermediği de sorulan Çalışkan, bildiriyle ilgili değerlendirme yaptıklarını ancak destek vermemek noktasında görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Bildiriye, darbe çağrışımı yapan “Yüce Türk Milleti” ifadesini eklediği öne sürülen emekli amiral İlker Güven de duyuruyu ilk olarak WhatsApp grubunda gördüğünü söyledi. Güven, “Ergun Mengi Amiral, bahse konu açıklamanın hukuki açıdan bir suç unsuru bulunmadığını belirtti. Ben de ismimin eklenmesine onay verdim” ifadelerini kullandı.

En çok tartışılan ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesine ilişkin konuşan Güven, “Bunun özel bir sebebi yoktur” dedi.

Söz konusu bildiride “Aksi hâlde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir’ şeklinde geçen kısım ne amaçla yazılmıştır?” sorusuna Güven, “FETÖ tehdidinin tekrar hortlayabileceğini vurgulayan bir cümledir” şeklinde cevap verdi.