Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Edinilen bilgilere göre iki ülke, silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah, teçhizat ve askerî sistemler konusunda daha aktif çalışacak. Savunma sanayii kurumları arasında üretim ve tedarik alanlarında koordinasyon sağlanacak. İş birliği çerçevesinde silah ve askerî teknik cihazların ortak üretimi ve geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ile teknoloji transferi öngörülüyor.

Bugüne kadar Türk savunma şirketleri kardeş Azerbaycan ordusuna birçok alanda katkı sundu. Azerbaycan ordusunun Haberleşme ve Uydu Sistemleri yenilendi. ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği millî mühimmatları akıllı hâle getirdi. ROKETSAN, Azerbaycan ordusuna yerli üretim güdümlü topçu roketleri ile uzun menzilli roket sistemlerini teslim etti. Azerbaycan envanterinde ROKETSAN tarafından üretilen uzun menzilli roket sistemleri ve kaplan füzesi sistemleri de yer alıyor. Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye üretimi İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopterine de ilgisi var.

Öte yandan Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, koordinasyonu güçlendirmeye yönelik birçok ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Sadece geçen yıl üç ortak tatbikat yapıldı. İki ülke ordusu son olarak Kars’ta icra edilen Kış-2021 Ortak Tatbikatı’nda birlikte güç gösterisi yaptı.