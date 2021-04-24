Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partinin Twitter hesabı üzerinden "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN HDP'YE SERT TEPKİ

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin

HDP’nin Sözde Ermeni soykırımı açıklaması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur” ifadelerine yer verdi.