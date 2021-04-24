TBMM Başkanı Şentop: "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."
TBMM Başkanı Şentop: Soykırım için şartların hiçbiri mevcut değil
24.04.2021 - 14:35 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."
Etiketler : Mustafa Şentop,
785286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785286.aspx
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