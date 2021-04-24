Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
24.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum,
785295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785295.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER