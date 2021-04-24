Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.