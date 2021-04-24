Bakan Soylu, İnsani Haklar Derneği (İHD) ile Halkların Demokrat Partisi’nin (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptıkları açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, “Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP: 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik” ifadelerine yer verdi.
Soylu: Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler
24.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler” dedi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,hdp,ihd,
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