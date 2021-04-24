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Bakan Çavuşoğlu: Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz
24.04.2021 - 19:11 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz."
Etiketler : bakan çavuşoğlu,
785343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785343.aspx
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